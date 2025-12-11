TÜSİAD'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na ziyaret

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, parti genel merkezinde ziyaret etti.
Görüşmede, İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.
