Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'a mektup yağmuru: Tam 130 bin adet...

15.08.2025 16:27:00
ANKA
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde adeta mektup yağmuruna tutuluyor. Aydar’a bugüne kadar 130 bin mektup gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu kapsamında 31 Mayıs 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan Kadir Aydar, en çok mektup alan ve ziyaret edilen tutuklu siyasilerden biri oldu.

130 BİN CİVARINDA MEKTUP ALDI

Tutuklu Belediye Başkanı Kadir Aydar Ceyhan ve Ceyhan dışında yaşayan sevenleri tarafından bugüne kadar 130 bin civarında mektup aldı. 

Aydar, avukatı aracılığıyla, "Gelen mektuplar beni ziyadesiyle mutlu ederken, bana güç ve büyük moral oluyor. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime ve sevenlerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" mesajını iletti.

