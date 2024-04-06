Ülkücü kökenli siyasetçi ve akademisyenlerden yeni girişim: Mili Egemenlik Platformu kuruluyor

Yayınlanma: 06.04.2024 - 22:48

Güncelleme: 06.04.2024 - 23:10

Platformun Ankara Kuzeykent Vadi'deki iftarına çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında CHP'den aday gösterilen ülkücü kökenli bazı belediye başkanları yer aldı. İftara; Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da platforma selam gönderdi.

İftar yemeğinin ardından platformun yürütme kurulu üyelerinden Yusuf Özkan, kısa bir konuşma yaptı. Ardından Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Milli Egemenlik Platformu'nun ilk bildirisini okudu. Ercilasun'un okuduğu bildiri şöyle:

"Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe... Bizler; tarihe ve geleceğe Türk Milleti'nin penceresinden bakan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milliyetçiliği fikrine inanmış kişileriz; laik, üniter ve milli Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü en kıymetli hazinemizdir.

"KİMİLİĞİMİZ VE EGEMENLİĞİMİZ DOKUNULMAZDIR"

Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek, Türk Milleti'nin egemenliğini koruma ve geleceğe taşıma görevini yerine getirme azim ve kararlılığındayız. Türk kimliğinin ve mili egemenliğimizin tartışmaya açıldığı bir dönemde kimliğimizin ve egemenliğimizin dokunulumaz olduğunu hatırlatıyoruz.

Ülkümüz; yüksek Türk kültürünü, milli ve manevi birliğimizi güçlendirecek geleceğe taşımak ve Türk uygarlığını çağdaş uygarlıkların üzerine çıkarmaktır. Görevimiz vatan, tarih, dil, sanat, aile, ahlak, özgürlük, din ve vicdan hürriyeti gibi insan ve milletin vazgeçilmez değerlerini korumak ve geliştirmek, bunlara ya da milli birliğimize yönelecek tehditler hakkında Türk Milleti'ni bilgilendirmek, milli bilinci diri tutmaktır.

GENÇLERİMİZİN TÜRKLÜK BİLİNCİYLE YETİŞMESİNE YARDIMCI OLMAK

Bu amaçla; gençlerimizin Türklük bilinciyle ve bilimin ışığında yetişmesine yardımcı olmak, bugün ve yarın arasında bilgi aktarımı sağlamak en önemli görevlerimizdendir. Başta milli birliğimiz olmak üzere; nüfus yapımıza, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza tehdit oluşturan sığınmacı ve kaçak yaancı sorunuyla mücadele edeceğiz. Bütün mücadelemiz; demokrasiyi, meşruiyeti, hukukun üstünlüğünü esas olarak, insan haklarına saygı çerçevesinde, içte ve dışta barış ilkesi kaynaklı olacaktır.”

Platformun 40 kişilik yürütme kurulunda şu isimler yer aldı:

"Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz, Ahmet Hamdi Ünal, Prof. Dr. Alir Rıza Söğüt, Ali Şanalmış, Ali Uzunırmak, Alptekin Yıldırım, Atilla Kaya, Ayfer Uzunırmak,rkan Karaoğlu, Fahri Akman, Fatih Bozaklı, Fatma Koç, Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu, Gazi Çevik, Gökhan Yılmaz, Hakan Erdem Hakan Paksoy, Hamdi Kılıçarslan, Hanefi Çelebioğlu, Harun Meral, Hasan Gömleksiz, Prof. Dr. İbrahim Maraş, Kadir Şahin, Prof. Dr. Kemal Aydın, Prof. Dr. Kürşat Öncül, Prof. Dr. Mehmet Alagöz, Mehmet Emin Uyartaş, Prof. Dr. Meltem Çetin, Meryem Kuz Halkacı, Mesut Güneş, Prof. Dr. Murat Esin, Mustafa Celepçi, Doç. Dr. Osman Yılmaz, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Sema Doğan, Prof. Dr. Selçuk Bali, Prof. Dr. Selçuk Peker, Paşa Kula, Prof. Dr. Recep Çetin, Suat Başaran, Prof. Dr. Şahin Akıncı, Prof. Dr. Vahit Türk, Vasıf Duygulu, Yağmur Tunalı, Yıldırım Görgen ve Yusuf Özkan."