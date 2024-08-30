Uzun zamandır tartışılan soruna çözüm için 2 bin 500 aracın hizmete alınması kabul edildi

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

İstanbul’da dün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, taksi sayısının arttırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif oybirliği ile kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş ancak tekliflerin hepsi reddedilmişti. Kullanıma sunulacak 2 bin 500 yeni taksi yalnızca İBB’nin lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla kullanılabilecek, yoldan yolcu almayacak.

Buna göre ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı, taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri ayırt edebileceği şekilde yapılacağı belirtildi. Taksilerde ulaşım akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförler çalışabilecek. Yolculardan kullandıkları uygulama üzerinden komisyon ve ek ücret alınamayacak. Taksiler tahkuk onayıyla her yıl yenilenmesi zorunlu olan ruhsat ile çalışabilecek. Taksiler, yolcu açısından daha güvenli olacak. Tüm yolculuk kayıt altında ve erişilebilir olacak. Yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.

Sistem için İBB Meclisi onayından sonra ihaleye çıkılacak. İstanbul’da halen 19 bin 198 sarı taksi, 118 turkuaz taksi, 278 lüks taksi ve 717 adet de 8+1 minibüsten dönüştürülen engelsiz taksi bulunuyor. Toplamda 20 bin 311 olan taksi sayısı, kararla birlikte 22 bin 811’e çıkacak.