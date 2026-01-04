Venezuela'ya saldırının ardından... Beyaz Saray'dan 'argo' paylaşım!

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores ABD tarafından kaçırıldı.

Söz konusu saldırının sonrasında Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump’ın bir fotoğrafı bulunuyor. Fotoğraf ise “No games. FAFO.” notuyla paylaşıldı.

Paylaşımda kullanılan ‘FAFO’ İngilizce argo bir kısaltma olarak dikkat çekiyor. Kısaltmanın açılımı ‘F*ck Around and Find Out’ şeklinde. Türkçe’de ise “Bulaşırsan sonucuna katlanırsın.” veya “Haddini aş, sonucunu gör.” şeklinde karşılık geliyor.