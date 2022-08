Davutoğlu’nun İstanbul’da dinlediği ataması yapılmayan öğretmen: “2009’dan beri sınava giriyorum. 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?”

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:28

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Ümraniye’de; vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bir çocuk, “Eskiden patates falan bir liraydı asgari ücret bin liraydı her şeyimize yetiyordu artıyordu bile. Şimdi arttıramıyoruz. Babam maaşını çekerdi bin lira, her şeyimizi alırdık. Hatta yarısını biriktiriyordu. Şimdi biriktiremiyoruz hatta herkesten borç alıyoruz. Geleceğimi ben düşünemiyorum şu anda” dedi. Davutoğlu ise “Nebati yerine Maliye Bakanı yapsak” dedi.

“ESKİDEN DEVLETTE LİYAKATTEN HİÇ ŞÜPHE DUYMAZDIK ŞU AN ŞÜPHEM VAR”

Bir vatandaş ise “Ben artık güvenmek istiyorum. Çünkü 15-16 yaşındayken biz her şeyden şüphe duyardık ama devletteki liyakatten asla şüphe duymazdık. Asla olan atamalardan şüphe duymazdık şu an benim şüphem var. Her şeyden şüphem var. Mesela şimdi sınavımız iptal oldu. İyi yaptım hani ama şu girdi ya hani sorular çalınmış diye, inanın ben tüm arkadaşlarım için iptal olsun. Çünkü ben o emeğin, o gözyaşlarının, o masaya oturup umutsuz olmanın ne kadar kötü bir his olduğunu iliklerime kadar yaşadım, biliyorum ki… Hiç kimse yaşamasın” diye konuştu.

“BEN NEDEN ATANAMIYORUM?”

Bir başka vatandaş, öğretmen olduğunu belirterek, “Ben neden atanamıyorum” diye sordu. Davutoğlu ise, “Bizim parti tüzüğümüzün başında yazar, ‘mülakat gidecek liyakat gelecek’ diye” dedi.

Vatandaş, Davutoğlu’na “2009’dan beri sınava giriyorum. Kimya öğretmeniyim. Polis olamıyorum, zabıta olamıyorum, yaşım geçtiği için. 40 yaşını geçti artık yaşım. Ne zaman olacağım ben devlet memuru ya da bir görevli? Bu noktada yardımcı olabilecek bir şey var mı?” diye sordu. Davutoğlu ise “Mülakat denilen adaletsiz sistemi kaldıracağız” karşılığını verdi.