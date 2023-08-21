Zamlı öğrenim ücretlerine karşı üniversite yönetimine dava: ‘Öğrenciler eğitim hakkından mahrum kalıyor’
Okulların açılma dönemi yaklaşırken vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine yaptıkları zam da tartışma konusu oldu. Zamlı öğrenim ücretlerini kabul etmeyen Bilgi Üniversitesi öğrencileri üniversite yönetimine dava açtı. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Av. Volkan Bora Uğur, “öğrenciler eğitim haklarından mahrum kalıyor” açıklamasında bulundu.
Kırtasiye ve kitap ücretlerine gelen zamların ardından pek çok vakıf üniversiteleri de öğrenim ücretlerinde zam yaptıklarını açıkladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ise yapılan zammı kabul etmeyerek yönetime dava açtı. Avukat Volkan Bora Uğur konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Uğur, Bilgi Üniversitesi’nin Can Holding için kazançlı bir kapı haline geldiğini belirtti, vakıf üniversitelerinin Anayasanın 130. maddesi uyarınca herhangi bir şekilde kar elde edemeyeceğini vurguladı. Uğur, burslu öğrencilerin eğitim materyallerinin de karşılanması gerektiğinin altını çizdi.
üniversite üniversite harçları üniversite öğrencisi üniversite öğrencileri Üniversite kayıtları vakıf üniversitesi
Video Haberler
- Zamlı öğrenim ücretlerine karşı öğrenciler ayakta
- Ümit Özdağ'dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı!
- Oğlunun boğulduğunu sandı: sevinçten bayıldı!
- Enkaz altında kalan doktora ulaşılamadı: Yeğeni konuştu!
- Rapor yayımlandı! İşte haziran ayındaki hak ihlalleri.
- Özgür Özel'den gündemi sarsacak 'değişim'
- İYİ Partili vekil hasat yapamayan çiftçi ile görüştü
- Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü after parti
- İstanbul depremine hazır mıyız?
- Avcılar'da dört binayı yıktılar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı
- AKP'nin kalesinde yurttaş dert yandı
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama