Zamlı öğrenim ücretlerine karşı üniversite yönetimine dava: ‘Öğrenciler eğitim hakkından mahrum kalıyor’

21 Ağustos 2023 Pazartesi, 17:06

Kırtasiye ve kitap ücretlerine gelen zamların ardından pek çok vakıf üniversiteleri de öğrenim ücretlerinde zam yaptıklarını açıkladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ise yapılan zammı kabul etmeyerek yönetime dava açtı. Avukat Volkan Bora Uğur konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Uğur, Bilgi Üniversitesi’nin Can Holding için kazançlı bir kapı haline geldiğini belirtti, vakıf üniversitelerinin Anayasanın 130. maddesi uyarınca herhangi bir şekilde kar elde edemeyeceğini vurguladı. Uğur, burslu öğrencilerin eğitim materyallerinin de karşılanması gerektiğinin altını çizdi.