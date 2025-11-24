Yandaş Cem Küçük'ten 'İmralı' yorumu: 'Silah bırakma olmadan atılacak her adım yanlış olur'

İktidara yakınlığıyla Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Önce PKK silah bırakmayacak mıydı" başlıklı yazısında CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını değerlendirdi.

Öte yandan; Küçük, önce silahların bırakılması gerektiğini ve ardından yasal düzenlemenin yapılabileceğini savundu.

Küçük, yeni süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaretini değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

"İŞİN YASAL DÜZENLEME KISMI DA SİLAH BIRAKMADAN SONRA OLMALI"

Küçük'ün yazısı şöyle:

"Bugünlerde komisyon İmralı’ya da gidecek. Silah bırakma olmadan atılacak her adım yanlış olur. Önce silah bırakılsın. Sonra Meclis’te her şey konuşulur. Silah bırakmadan Öcalan’ın yanına gitmek ya da hukuki düzenleme yapmak doğru olmaz.

Türkiye’de süreç uzadıkça konular gündemden düşüyor. O yüzden daha somut adımların bir an önce atılması lazım.

CHP’nin, İmralı’ya gitmeyi AK Parti’ye göre tavır alması yanlış. CHP’nin kendi fikri olmalı. AK Parti gitmeyeceğiz dese, biz gidelim mi diyeceklerdi? CHP bu ikilemden kurtulmalı. Ha, silah bırakma olmadan İmralı’ya gitmemesi doğru karar. Ancak tereddütlü siyaset onlara da zarar veriyor.

İşin yasal düzenleme kısmı da silah bırakmadan sonra olmalı. Kaldı ki hükûmet de silah bırakmayı bekliyor.

Bir de Suriye kısmı var. Suriye’de YPG silah bırakmış değil. Merkezî hükûmete de tabi olmadı. Orada durum ne olacak? Kuzey Irak gibi bir durum mu olacak yoksa YPG gerçekten silah bırakacak mı? Onu da bekleyip göreceğiz. Ancak İsrail sürekli Suriye topraklarını vuruyor. Azez’e kadar uçak uçurdu. İsrail pek de duracak gibi durmuyor. YPG silah bırakmadıkça bizim için tehdit bitmez."