Yargıç Çakmak kamuoyuna seslendi
HSK Genel Kurulu’nda savunmasını yapacak olan Yargıç Ahmet Çakmak, savunmasından önce sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.
Yargıç Ahmet Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2023 cumhurbaşkanı seçiminde 3. kez aday olmasını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyarak itiraz etmişti.
İtirazının ardından Çakmak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hedefi haline gelmişti.
HSK’nin başlattığı soruşturma kapsamında Çakmak’a iki kez yer değiştirme cezası verilirken Hâkimler ve Savcılar Yasası’nca meslekten iki kez yer değiştirme cezası verilen kişinin meslekten çıkarılacağı düzenleniyor.
Bu nedenle de Çakmak’ın meslekten ihracı da istendi. Çakmak, yarın HSK Genel Kurulu’nda yüz yüze savunmasını yapacak.
Savunmasından önce sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklamalarda bulunan Çakmak, “Şu anda başvurum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde. Güneş dahi donabilir. Ama Türkiye’de adalet aramak beyhudedir. Milletin egemenliğine sahip çıkmasını istiyorum. Ben de bağırından geldiğim milletimin sinesine dönüyorum” ifadelerini kullandı.
Çakmak, “Millet, kurumlara
egemenliğini geçici olarak
devretmektedir. Bu nedenle 21
Şubat’ta (yarın), saat 10.00’da
HKM Genel Kurulu’nda meslekten
çıkarılmamın son aşaması
olduğundan Türk milleti kurulun
nasıl hareket ettiğini gelip bizzat
denetleyebilir” dedi.
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