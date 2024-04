Yargıtay seçimindeki düğüm hâlâ çözülemedi

Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 04:00

Yüksek yargıdaki seçim süreci kapsamında Yargıtay seçimi 25 Mart'ta başladı. Mevcut Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın da aday olduğu seçimde; Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında AYM’nin “ihlal kararını” tanımayan ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.



SEÇİM 26 MART'TA TEKRARLANDI

Beş adayın katıldığı seçimin ilk üç turunda hiçbir aday 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oya erişemedi. Dördüncü tura Akarca, Kerkez ve Şentürk kaldı. Üç isim arasında süren dördüncü ve beşinci turda da hiçbir aday yenişemedi. Bu nedenle seçim 26 Mart'ta tekrarlandı.

MENZİL MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Yargıtay kaynakları, Yargıtay içinde kümelenen 90 üyeye yakın Menzil grubunun seçimlere müdahale etmeye çalıştığını belirtti. Gelen iddialara göre; Menzil, sosyal demokrat kesimden destek gören Akarca'yı seçimde devre dışı bırakarak, seçimi Kerkez ile Şentürk rekabetinde tutmayı hedefledi. Cemaat oylarının Şentürk'te kümelendiği, cemaat bağlantısı olmayan milliyetçi kesimin ise Kerkez'i desteklediği ileri sürüldü.

MENZİL SEÇİMİ DÜĞÜMLEDİ

Seçimin yenilenmesiyle başlayan altıncı, yedinci ve sekizinci turda Akarca, Şentürk ile Kerkez yarıştı. Sekizinci turda Kerkez 123, Akarca 105 oy alarak seçime devam etme hakkı kazanırken, Şentürk 96 oy alarak seçimden elendi. Seçimin sekizinci ve dokuzuncu turu 27 Mart'ta gerçekleşti. Dokuzuncu turun sonunda Kerkez 138, Akarca 119 oy aldı. Kullanılan oyların 11’i boş, 68’i de geçersiz sayıldı. Bu sonuçlarla seçim onuncu tura uzadı. Onuncu turun sonunda ise Kerkez 138, Akarca 120 oy alırken; sandıktan 9 oy boş, 71 oy ise geçersiz çıkmıştı. Bu sonuçlarla Yargıtay seçiminde onbirinci tura geçildi. Bu, seçimin ikinci kez tekrarlanacağı anlamına geldiğinden, adaylık süreci de yeniden başladı. Bu kapsam da seçim 1 Nisan'a ertelendi. Kaynaklar, boş oyların Şentürk'ün yeniden aday olması için cemaatin yürüttüğü bir taktik olduğunu kaydetti.

ŞENTÜRK TEKRAR ADAY OLDU

Üç ismin katıldığı on ikinci tur oylaması seçim sonrasında 1 Nisan'da yapıldı. Oylama sonucu Akarca 98, Kerkez 105, Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı. Ancak seçimde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle on üçüncü tura sarktı.

YİNE GEÇERSİZ OYLAR ETKİ ETTİ

On üçüncü tur oylaması sonucunda Akarca elenirken, seçime Kerkez ve Şentürk devam etme hakkı kazandı. On dördüncü ve on beşinci tur oylaması dün gerçekleşti. Kerkez ve Şentürk'ün arasında süren turlarda Akarca destekçilerinin kullandığı boş oylar nedeniyle hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle seçim yeniden tekrarlanırken, on altıncı tur oylaması ise bayram tatilinin ardından yapılacak.

SARAY MÜDAHALESİ OLABİLİR

Kaynaklar, bu kez de Akarca'nın tekrar seçilmesi için destekçileri tarafından boş oyların kullanıldığını belirtti. Yargıtay seçiminin bu üç ismin arasında kenetlendiğini vurgulayan kaynaklar, seçimin düğümlendiğini kaydetti. Yargıtay kulislerinde dışarıdan müdahale yapılmadıkça seçimin seyrinde bir değişiklik olmayacağı konuşuluyor. Kaynaklar, Saray'dan gelecek müdahalenin sonucu etkileyeceğini aktardı.