Yavuz Ağıralioğlu'ndan, Bahçeli'ye 'kurucu önder' göndermesi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'da parti binasının açılışını gerçekleştirdi ve "Halk Buluşması" programına katıldı.

Ağıralioğlu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partisinin "Halk Buluşması" programının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde yoğun kalabalık eşliğinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir yıl önce kurdukları partinin şu an ilk 7 parti arasında olduğunu belirterek, "Biz şu an müstakil irademizle yürüyoruz. Bu müstakil irademizi Türk milletinin altında toplanacağı yeni bir merkez olabilme iddiamızla beraber taşıyoruz. Yani biz Türkiye'nin yeni siyasi merkeziyiz" dedi.

"BİR TANE KURUCU ÖNDER VAR O DA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK..."

Ağıralioğlu, açılışın ardından düzenlediği basın toplantısında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal gerçekleri anlatarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik şunları söyledi:

"Milliyetçi bir partinin başındasın. Alparslan Türkeş'in koltuğuna oturmaktasın. Devlet biliyorsun, vatan biliyorsun. Atatürk diyorsun, kurucu önder diyorsun. Bu memleketin bir tane kurucu önderi var o da Mustafa Kemal Atatürk. Biz ona kurucu önder diyoruz. Hani derseniz Türk milliyetçilerinin kurucu önderi Atatürk... Hani Türk milliyetçilerinin kurucu önderi diyebilirsiniz. Türk milliyetçilerinin kurucu önderinin kabrinde, çocuklarımızın katiline kurucu önder denmeyeceğini en çok Devlet Bey bilir. Bunu bildiği halde gidip tahammüden mezarda onu dediğine göre bir şey murat ediyor. Bir şey kastediyor. Ne kastediyorsa onu bize söylerse çok bahtiyar olacağım."

"MİLLET BUNUN DEVLET BAHÇELİ OLMADIĞINA İNANIYOR"

Ağıralioğlu, "Gelince sorun, cevap verirse bana da söyleyin. O kadar şaşkınlık sebebidir ki Devlet Bey'in söyledikleri. Millet bunun Devlet Bahçeli olmadığına inanıyor. Diyorlar ki; 'Devlet Bey değil başka biri yani...' O kadar dediğini yakıştıramıyorlar ki ona şu bile daha anlamlı geliyor, 'Bu Devlet Bey değil, ben terapi yapıyorum'; Vallahi Devlet Bey... Lüzumsuzluk yapmayın, bu Devlet Bey, diyorum. Ama son demeçlerinden sonra bende de böyle bir duygu oluşmaya başladı. Bak dublör falan demiyorum ama vallahi bende de böyle bir duygu oluşmaya başladı. Ben, yedi-sekiz aydır milleti ikna etmeye çalışıyorum lüzumsuzluk etmeyin, bu Devlet Bey" ifadesini kullandı.

"DEVLET BEYİMİZ, BİLGE LİDERİMİZ NİÇİN ÖYLE DEDİĞİNİ MİLLETİYLE, ÜLKÜDAŞLARIYLA, KARDAŞLARIYLA PAYLAŞSIN"

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Bey'imiz, bilge liderimiz niçin öyle dediğini milletiyle, ülküdaşlarıyla, kardaşlarıyla paylaşsın. Biz de bilelim. Hangi tehlikeyi savuşturuyorsun, niçin öyle diyorsun. Yani Öcalan'a kurucu önder demekle savuşturulmuş tehlike daha önce mümkündü ise daha önce niye demedin? Öcalan bizim elimizdeydi 26 yıl önce diyeydiniz bu kadar evladı kaybetmeseydik. Madem Öcalan'a kurucu önder deyince, tehlike savuşturuluyordu 41 yıldır bu evlatlarımız niye şehit oldu?

Mesela Tayyip Bey buna heves ettiğinde, öbür çözüm sürecinde söyleseydiniz. O zaman kem söz etmeseydiniz. 'Ya o zaman öyle derim, bu zaman böyle derim' siyasetine ben razı olmadığım için, ben her zaman her şeyi derim; Teröriste, terörist derim. İmrali canisi hiç bir zaman kurucu önder değildir. Çocuklarımızın katilidir. Bebeklerimizin katilidir. İmralı sakini değil, İmrali canisidir.

PKK bir terör örgütüdür ve bu ara arkadaşlarımızın PKK'ya diyemediklerini bize söylemelerinden utanç duyuyorum. Yani PKK'ya kem söz söyleyemiyorlar terörsüz Türkiye sürecinden dolayı... Mesala Meclis'te Öcalan'a slogan atıyorlar bir kişi tekzip etmiyor. Ben şimdi burada bir şey söyledim, bunu yazacaksınız yarın beni tekzip edecek bir açıklama yapacaklar. Bu bana söylediklerinizi diyorum Öcalan'a söyleyebilecek misiniz? Söyleyin göreyim sizi... Onlar taraflarını seçti, biz de tarafımızı seçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Biz milletimizle beraberiz, onlar da kimle beraber oluyorlarsa olsun."