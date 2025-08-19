Yazarımız Müjdat Gezen'e soruşturma! Vatan Emniyet'te ifade verdi: 'Kadınları yücelten sözlerim suçlama konusu oldu'

Gazetemiz yazarı, 82 yaşındaki Müjdat Gezen hakkında, gazeteci Ayşenur Arslan ile hazırladığı “Bizim Ev” adlı programdaki sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın gerekçesi, Gezen’in programda kullandığı, “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” ifadesi oldu.

İFADE TUTANAĞINDA NE DEDİ?

Gezen, Emniyet'te verdiği ifadede suçlamayı kabul etmedi. Sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten Gezen, şunları söyledi:

“Burada geçen sözüm Anadolu’da kullanılan bir deyimden ibarettir. Kadınların önemine işaret etmek istedim. Hiçbir şekilde halkı belli bir kesime karşı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Sözlerimin bütününde kadınların toplumdaki değerini vurguladım.”

Avukatları da Gezen’in ifadelerinin kadınların yüceltilmesi amacı taşıdığını, herhangi bir nefret söylemi içermediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini talep etti.

“KADINLARI YÜCELTTİM”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Gezen, kadınların toplumdaki yerine dikkat çekmek istediğini vurguladı.

Gezen, “Ayşenur Arslan’la tatlı bir sohbet yapıyorduk. Kadınların toplumdaki önemini anlatmak için Anadolu’da sevdiğim bir sözü paylaştım. Anneler nettir, garantidir. Peygamberimiz de ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ demiştir. Ben kadınların daha önde, daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sözlerimin suç olarak görülmesini akıl alır bulmuyorum” sözlerini kullandı.

Gezen, söz konusu ifadelerde kadınları ve Anadolu kültürünü yücelttiğini belirterek, “Benim halkı birbirine düşürecek bir tavrım olabilir mi? Hayatım boyunca insanları güldürmeye, birleştirmeye çalıştım diye konuştu.