YSK kararını verdi: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 19 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını istedi.

Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletti. Talep yazısında, CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında, “CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK’ye görüş sordu.

YSK SAAT 14.00'TE TOPLANDI

Mahkeme kararının ardından Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı.

İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapmayı planladığı kongrenin “yapılıp yapılamayacağına” ilişkin görüş talebinde bulundu.

YSK, kararını vermek üzere saat 14.00’te toplandı.

KARAR VERİLDİ: CHP İSTANBUL OLAĞAN İL KONGRESİ YAPILACAK

Yaklaşık 20 dakika süren toplantı sonrası, YSK Başkanvekili Ekrem Özübek açıklama yaptı.

Buna göre, CHP'nin yarın İstanbul Olağan İl Kongresi'ni yapmasında bir engel olmadığı açıklandı.

"USULÜNE UYGUN BAŞLAMIŞ OLAN KONGRE SÜREÇLERİ, YÜKSEK İLÇE SEÇİM KURULLARINCA DURDURULAMAZ"

Özübek, "Kongrenin devamı yönünde karar verilmiştir" dedi.

YSK Başkan Vekili Ekrem Özübek şöyle konuştu:

"CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağı hususunda kurulumuzdan görüş talep edilmiş olup, kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin yüksek ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir.”

KISA KARAR YAZILDI

YSK'nin, yarın yapılacak CHP 39. İstanbul Olağan İl Kongresi ile ilgili kısa kararı yazıldı.

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek başkanlığında toplanan YSK'nın kısa kararında, "19 Ekim 2025 Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre Seçimlerinin yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş istenilmesi üzerine; Kurulumuz kararı ile CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre Seçimlerinin devamına karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir" denildi.

Kısa karar, yarın kongredeki seçim iş ve işlemlerini yürütecek Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, yarınki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığı'na dün yazı göndermiş, Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığı yazıyı, seçimi yapmakla görevli Bahçelievler Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletmişti. İlçe Seçim Kurulu, bu yazı üzerine "seçimin yapılıp yapılmayacağı konusunda" YSK'den görüş istemişti.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARAR ALINMIŞTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istemişti.

Söz konusu yazı İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na iletilmiş, ancak konu YSK gündemine taşınmış ve Kurul 24 Eylül’de kongrenin devamına karar vermişti.