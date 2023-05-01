YSK yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK'nin açıklamasına göre, yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 21:51
YSK yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.


YSK yurt dışı Oy

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