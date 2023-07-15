YSP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'ye açtığı davayı kazandı
Yeşil Sol Parti (YSP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’ye karşı açtığı milletvekilliğinin düşürüldüğü dönemdeki maaşlarının ödenmesine ilişkin davayı kazandı.
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM’ye karşı açtığı davada karar çıktı.
Gergerlioğlu, 27. Dönemde HDP milletvekiliyken milletvekilliğinin düşürülmesi sonucu cezaevine girmiş ve Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı sonucu milletvekilliğine geri dönmüştü.
Gergerlioğlu, cezaevinde olduğu sürece alamadığı milletvekili maaşı için TBMM aleyhine Ankara 17. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, TBMM’nin Gergerlioğlu’nun cezaevine girmesinde kusuru bulunmadığına hükmederek davayı reddetti.
KARAR
Kararda, “…Uyuşmazlıkta bağlı yetki içerisinde bulunan davalı idarenin kusur atfedilebilecek herhangi bir işlem ya da eyleminin bulunmadığı, kusursuz sorumluluk hallerinin de somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla milletvekili sıfatından mahrum kaldığı döneme ilişkin olarak davalı idare tarafından davacıya parasal haklarının ödenmesini gerektiren bir yargı kararı veya mevzuat hükmü de bulunmadığından davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir” denildi.
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