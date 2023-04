Zafer Partili Aslan: Çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkını çaldılar

Yayınlanma: 28.04.2023 - 21:26

Güncelleme: 28.04.2023 - 21:26

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aslan, "Fransa'da bir işçi, 1 gün çalışarak kazandığı 150 Euro ile ne kadar et alabilir?" konulu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"TÜRKİYE'DE 6 SENEDE ET FİYATI YÜZDE 406 ARTTI"

Fransa’da 150 euro ile toplamda 14 kilodan fazla et alındığı görülen videoya göre bu paraya; 10 kg but, 2.15 kg dana eti, 3 kg kıyma, 2.115 kg kemikli et, 2 kg kuzu pirzola, 3.1 kg tavuk kanadı ve 2 kg mangallık et almak mümkün.

Türkiye'deki et fiyatlarını da hatırlatan Esmaül Hüsna Aslan, "Türkiye'de 6 senede et fiyatı yüzde 406 arttı! 14 kg etin ortalama fiyatı 4 bin 816 Türk lirası! Ama Avrupa bizi kıskanıyor, değil mi Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BESLENME HAKKINI ÇALDILAR"

Türkiye'de günlük brüt asgari ücret ile ancak 1 kilo kıyma alınabildiğini söyleyen Aslan, "Türkiye'de günlük brüt asgari ücret 333,60 TL. Ancak 1 kilo kıyma alabiliyor o da ortalama fiyat ile! Kuşbaşı etin kilosu 319-369 lira bandındayken bonfile 500 liraya yaklaştı. Türk milleti bunu hak etmiyor, soframızdaki eti, çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkını çaldılar! Sandığa giderken bunu unutma Türkiye'm" dedi.