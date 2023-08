Zuckerberg-Musk kapışmasına Varank da dahil oldu: ‘Er Meydanı’na davet etti

Twitter'ın sahibi Elon Musk ile Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün ‘kafes dövüşü’ gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden Musk ile Zuckerberg’e bir teklifte bulundu.

Varank “Türkiye'de yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma aracı. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.



We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF