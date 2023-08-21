Zuckerberg-Musk kapışmasına Varank da dahil oldu: ‘Er Meydanı’na davet etti

Elon Musk ile Mark Zuckerberg'ün kafes dövüşüne, AKP milletvekili Varank’tan ilginç bir teklif geldi. Varank iki milyarderi ‘Er Meydan’ına davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:32
Zuckerberg-Musk kapışmasına Varank da dahil oldu: ‘Er Meydanı’na davet etti
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Twitter'ın sahibi Elon Musk ile Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün ‘kafes dövüşü’ gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden Musk ile Zuckerberg’e bir teklifte bulundu.

Varank “Türkiye'de yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma aracı. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 


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