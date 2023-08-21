Zuckerberg-Musk kapışmasına Varank da dahil oldu: ‘Er Meydanı’na davet etti
Elon Musk ile Mark Zuckerberg'ün kafes dövüşüne, AKP milletvekili Varank’tan ilginç bir teklif geldi. Varank iki milyarderi ‘Er Meydan’ına davet etti.
Twitter'ın sahibi Elon Musk ile Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün ‘kafes dövüşü’ gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden Musk ile Zuckerberg’e bir teklifte bulundu.
Varank “Türkiye'de yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma aracı. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi 'Er Meydanı'na davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.— Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023
We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF
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