17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, yarı finalde!
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57 yenen Türkiye, yarı finale çıktı.
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.
Milliler, yarı finalde bugün saat 20.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Maripier Malo (Kanada), Carlos Velez (Kolombiya)
İspanya: Villar 3, Kemu 3, Del Pino 6, Campoy 8, Platteeuw 6, Garcia-Plata 4, Huelves, Gimenez 20, Blanco 3, Del Castillo, Gomez 4
Türkiye: Rrezon Elezay 9, Mete Paçacı, Mert Kocagözoğlu 9, Yavuz Selim Kara 8, Kaan Onat 16, Cengiz Coşkun 4, Atahan Akbaş, Derin Can Üstün 13, Aldin Türkoğlu, Emirhan Serbest, Ahmet Arda Aydın
1. Periyot: 16-26
Devre: 35-34
3. Periyot: 44-49
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