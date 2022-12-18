2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Fransa finalinde ilk 11'ler belli oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa'nın ilk 11 tercihleri belli oldu.
Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği Dünya Kupası finalinde ilk 11'ler belli oldu.
Fransa'da yarı final mücadelesinde hastalıği bulunan Adrien Rabiot ve Varane, finalde ilk 11'de yer aldı.
Arjantin ise teknik direktör Lionel Scaloni, Hırvatistan maçına göre tek değişiklik yaptı. Yarı finalde Tagliafico'ya sol bekte görev veren genç çalıştırıcı Fransa'ya karşı Acuna'yı 11'e sürdü.
İLK 11'LER
Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.
Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.
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