2026 Dünya Kupası yolculuğu için play-off turunda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri kura çekimi sonrasında belli oldu. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off maçları ne zaman? Türkiye-Bulgaristan karşılaşması saat kaçta, nerede?

A MİLLİ TAKIMIN RAKİBİ KİM OLDU?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası play-off turunda karşılaşacağı ilk rakibi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşti.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele edeceği play-off turunda maçlar, Mart 2026'da oynanacak.

Son 4 bilet için eleme turundaki 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek.