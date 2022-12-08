3 büyük kulüpten çocuk istismarına karşı ortak tepki

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Türkiye'nin gündemine oturan çocuk yaşta 'evlendirilme' ve istismar haberine sessiz kalmadı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 17:34
3 büyük kulüpten çocuk istismarına karşı ortak tepki
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun 29 yaşındaki bir kişiyle 'evlendirilmesine' ilişkin tepkiler çığ gibi büyüyor. 

3 BÜYÜK KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Tarikatlar, cemaatler ve çocuk istismarına karşı yurttaşlar, sanatçılar ve gazeteciler tepkilerini ortaya koyarken, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. 

Kulüplerin paylaşımları şöyle:


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