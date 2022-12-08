3 büyük kulüpten çocuk istismarına karşı ortak tepki
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Türkiye'nin gündemine oturan çocuk yaşta 'evlendirilme' ve istismar haberine sessiz kalmadı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun 29 yaşındaki bir kişiyle 'evlendirilmesine' ilişkin tepkiler çığ gibi büyüyor.
3 BÜYÜK KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!
Tarikatlar, cemaatler ve çocuk istismarına karşı yurttaşlar, sanatçılar ve gazeteciler tepkilerini ortaya koyarken, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Kulüplerin paylaşımları şöyle:
#Daha6Yaşında pic.twitter.com/s1edZT9Nhu— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2022
ÇOCUKLAR her şeyimiz! pic.twitter.com/xRJCU0R26B— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 8, 2022
#BenDahaÇocuğum pic.twitter.com/utMeAf1kCl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 8, 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı Çocuk istismarı İsmailağa cemaati Hiranur Vakfı fenerbahçe beşiktaş galatasaray
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