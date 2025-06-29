4 saat 40 dakika süren maçta Chelsea, çeyrek finale yükseldi!

Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Chelsea ve Benfica karşılaştı.
Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Reece James, 65. dakikada ağları havalandırdı. Maçta normal sürenin bitimine 5 dakika kala sağanak yağış ihtimali nedeniyle maç durduruldu ve tribünler boşaltıldı.
90+5'TEKİ GOLLE MAÇ UZADI
1 saat 55 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı ve Benfica 90+5'te Angel Di Maria'nın attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 biten maç uzatmalara gitti.
CHELSEA'DEN UZATMALARDA 3 GOL
Uzatmaların 108. dakikasında Nkunku, 115. dakikasında Neto ve 117. dakikasında Dewsbury-Hall ile 3 gol birden bulan Chelsea, Benfica'yı 4-1 yenip adını çeyrek finale yazdırdı.
4 SAAT 40 DAKİKALIK MAÇ
Müsabaka maçın durduğu anlarla birlikte 4 saat 40 dakika sürdü.
ORKUN KÖKÇÜ İLK 11, KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK
Benfica forması giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika forma giydi. Kerem Aktürkoğlu ise ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.