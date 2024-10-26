6 gollü maçta kazanan Ankaragücü!

1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, sahasında Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti.

6 gollü maçta kazanan Ankaragücü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 21:11

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 4-2 kazandı.

Ankaragücü, 14. dakikada Dorin Rotariu ile öne geçti. Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile 23. dakikada eşitliği buldu. Başkent ekibi Ankaragücü, 28. dakikada Rijad Bajic ile bir gol daha buldu ve devreye 2-1 önde gitti.

Kocaelispor'da Giorgi Beridze, 56. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Ankaragücü, 75. dakikada Renaldo Cephas ile 3-2 öne geçti. Başkent ekibi Efkan Bekiroğlu ile 88'de bir gol daha bularak maçtan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ankaragücüü, 16 puana yükseldi. Kocaelispor, 19 puanda kaldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Iğdır FK deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


Etiketler: #ankaragücü #Kocaelispor #Trendyol 1. Lig
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