6 gollü maçta kazanan Ankaragücü!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 21:11

Güncelleme: 26.10.2024 - 21:11

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 4-2 kazandı.

Ankaragücü, 14. dakikada Dorin Rotariu ile öne geçti. Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile 23. dakikada eşitliği buldu. Başkent ekibi Ankaragücü, 28. dakikada Rijad Bajic ile bir gol daha buldu ve devreye 2-1 önde gitti.

Kocaelispor'da Giorgi Beridze, 56. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Ankaragücü, 75. dakikada Renaldo Cephas ile 3-2 öne geçti. Başkent ekibi Efkan Bekiroğlu ile 88'de bir gol daha bularak maçtan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ankaragücüü, 16 puana yükseldi. Kocaelispor, 19 puanda kaldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Iğdır FK deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.