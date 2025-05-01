6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı! | Barcelona 3-3 Inter

Yayınlanma: 01.05.2025 - 00:01

Güncelleme: 01.05.2025 - 00:01

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol temsilcisi Barcelona, İtalyan ekibi Inter'i konuk etti.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ilk maçında Inter, henüz 30. saniyede Marcus Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Santra sonrası sağ kanattan yüklenen Inter'de Denzel Dumfries'in arka direğe yerden pasında Kounde topu iyi uzaklaştıramadı. Ceza alanı yan çizgisinin gerisinde tekrar topu alan Dumfries, bu kez ön direğe ortasını yaptı. Kale alanı önünde Thuram, topuğuyla çok klas bir dokunuş yaptı ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında ilk golün asistini yapan Dumfries, Inter'i 2-0 öne geçiren golü attı attı.

Inter'in Federico Dimarco ile sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının sağına doğru açılan topa Francesco Acerbi kafayı vurdu. Kale alanı önündeki Dumfries, iki Barcelonalının arasından bu topa muhteşem bir vole vurdu ve ağları havalandırdı.

Dakikalar 24'ü gösterirken Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.

Barcelona'nın tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde De Jong'un sağ taç çizgisine doğru pasında Kounde'nin ayağından seken topu alan Yamal, çaprazdan içeri sokuldu. Penaltı noktasının hemen sağından, önündeki kalabalığa rağmen sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Sommer'in bakışları arasında uzak direğin içine çarpan top ağlarla buluştu.

Mücadelenin 38. dakikasında ise Barcelona'da Ferran Torres, ağları havalandırdı ve skora eşitliği getirdi.

Barcelona'nın yine tüm hatlarıyla yüklendiği bölümde ceza yayının gerisinden, hafif sağ çaprazdan Pedri'nin uzak direğe kestiği topu Raphinha kafayla indirdi. Kale alanında seken topa boş durumda hareketlenen Torres, yakın mesafeden yaptığı dokunuşla ağları havalandırdı.

İlk yarı, 2-2 beraberlikle sonuçlanırken 63. dakikada Inter, Dumfries ile yeniden öne geçti.

Inter'in sağ kanatta kullandığı kornerde Hakan Çalhanoğlu, arka direğe ortasını yaptı. Herkesi aşan topa kalabalığın arasında Dumfries kafayı vurdu. Hemen önündeki Olmo'dan da seken top, yakın köşeden ağlarla buluştu.

Bu golden hemen iki dakika sonra 65. dakikada Raphinha, Inter ağlarına müthiş bir füze gönderdi. Kaleci Sommer'e çarpan top, ağlarla buluştu.

Barcelona'nın sol kanattan kullandığı kornerde Olmo, ceza yayının gerisine doğru yerden pasını çıkardı. Yamal'ın üzerinden atladığı topa Raphinha, sol ayağıyla gelişine müthiş vurdu. Üst direğe çarpan top, çizgi önünde kaleci Sommer'in sırtına çarpıp ağlarla buluştu.

Başka gol sesi çıkmayan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 6 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Arsenal - PSG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.