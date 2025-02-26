7 gollü müthiş maç! Trabzonspor çeyrek finalde!
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada John Lundstram, 41. dakikada Edin Visca, 45. dakikada Batista Mendy, 59. dakikada Muhammed Cham ve 83. dakikada Simon Banza kaydetti.
Çaykur Rizespor'un gollerini ise 63. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka ve 89. dakikada Casper Höjer kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını çeyrek finale yazdırırken, Çaykur Rizespor kupaya veda etmiş oldu.
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #trabzonspor #çaykur rizespor
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