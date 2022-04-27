7 gollü müthiş maçta gülen Manchester City oldu!

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:28

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiliz temsilcisi 4-3'lük skorla kazandı ve rövanş için avantaj elde etti.

Karşılaşmaya Manchester City, adeta golle başladı. Ev sahibi ekip, 2. dakikada Kevin de Bruyne 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen Manchester City, 11. dakikada ise Gabriel Jesus'un golü ile farkı ikiye çıkardı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez ilk 11 dakikada iki gol yerken, İspanyol devini Karim Benzema uyandırdı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında sahneye çıkan Fransız santrfor, farkı bire indirdi. 2-1. Bu golle bu sezon 40. golünü atan Benzema, Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano, Hugo Sanchez ve Cristiano Ronaldo'nun ardından bu başarıyı Real Madrid'de yakalayan 5. futbolcu olmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede ikinci yarıda da tempo hız kesmezken, skor bir anda 3-2'ye geldi. Önce Manchester City, 53. dakikada Philip Foden ile farkı ikiye çıkardı. Real Madrid ise bu gole 55. dakikada Vinicius Junior'un golüyle karşılık verdi.

73. dakikaya kadar maç 3-2 devam ederken, bu dakikada Manchester City'de Bernardo Silva sahneye çıktı ve takımını 4-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmada son gol ise Karim Benzema'dan geldi. Fransız futbolcu, 82. dakikada kazanılan penaltıyı panenka vuruşu ile ağlarla buluşturdu. Skoru 4-3'e getiren Benzema, bu sezonki gol sayısını ise 41 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Mayıs'ta İspanya'da Santiago Bernabeu'da oynanacak.