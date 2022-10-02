9 gollü müthiş Manchester derbisinde gülen taraf City oldu!

02 Ekim 2022 Pazar, 17:54

İngiltere Premier Lig'de derbi maçta Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçta kazanan 6-3'lük skorla Manchester City oldu.

Manchester City, karşılaşmanın 8. dakikasında Phil Foden'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Pep Guardiola'nın ekibi Erling Haaland ile 34. dakikada durumu 2-0 yaptı. 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Norveçli golcü takımını 3-0 öne taşıdı. Manchester City, devre bitmeden 44. dakikada Phil Foden'ın ayağından bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-0 öne gitti.

Manchester United, 56. dakikada farkı 3'e indirdi. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferi Antony, uzaktan şansını denedi ve kaleci Ederson'u avladı.