9 gollü müthiş Manchester derbisinde gülen taraf City oldu!

Manchester City, derbi mücadelesinde Manchester United'ı Erling Haaland ve Phil Foden'in hat-trickleriyle 6-3 mağlup etti. Manchester United'ın golleri Antony ve Anthony Martial'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 17:54
9 gollü müthiş Manchester derbisinde gülen taraf City oldu!
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İngiltere Premier Lig'de derbi maçta Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçta kazanan 6-3'lük skorla Manchester City oldu.

Manchester City, karşılaşmanın 8. dakikasında Phil Foden'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Pep Guardiola'nın ekibi Erling Haaland ile 34. dakikada durumu 2-0 yaptı. 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Norveçli golcü takımını 3-0 öne taşıdı. Manchester City, devre bitmeden 44. dakikada Phil Foden'ın ayağından bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-0 öne gitti.

Manchester United, 56. dakikada farkı 3'e indirdi. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferi Antony, uzaktan şansını denedi ve kaleci Ederson'u avladı.


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