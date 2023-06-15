A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz: Gruptan çıkma adına Letonya karşılaşmasının öneminin farkındayız

Yayınlanma: 15.06.2023 - 21:34

Güncelleme: 15.06.2023 - 21:34

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, gruptan çıkma adına Letonya karşılaşmasının öneminin farkında olduklarını söyledi.

Stefan Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Umut Nayir ile katıldı.

Kuntz, 20 aydır milli takımla çalıştığını belirterek, "Yarın sahada Letonya ile daha önce oynadığımız karşılaşmaya göre farklı bir milli takım ve farklı bir kaliteyi sahada göreceğinizi düşünüyorum. Ortam ve baskı olarak Letonya ile daha önceki maçlara göre biraz daha rahat bir maç bekleyebilirim. Grupta sekiz maçımız var, bu maçı kazandığımızda önümüzdeki hedefe biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Bu nedenle maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. İlk maça göre çok daha rahat bir maç olur mu emin değilim, rakibimiz de kendini geliştirdi. Şu da bir gerçek biz de kendimizi geliştirdik ve bunu yarın saha yansıtmamız gerekiyor. Rakibimiz, fiziksel olarak güçlü bir takım, yüksek toplarda zorlayabilecek bir takım. Benim görevim oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamak ve kendi yapabildiklerimizi sahaya yansıtmalarını sağlamak." diye konuştu.

Alman teknik adam, sakatlıkları bulunan Enes Ünal ve Cenk Tosun'un eksikliğiyle ilgili soruyu, "Bu oyuncular as oyuncular olduğu için ister istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Böyle oyuncular eksik olduğunda, diğer oyuncular onların açığını kapattılar, yine aynısı olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Stefan Kuntz, yarınki rakipleri Letonya hakkında, "Onlar da hocaları ile gelişim gösteriyorlar. Neleri iyi veya kötü yaptıklarını takımımla analiz etmem gerekiyor. Bu konulara çok fazla girmemeliyim. Genel olarak geçmişe göre daha iyi bir takım olduklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuntz, “Bu iki maçın milli takımın EURO 2024’e katılma yolunda ve sizin milli takımdaki geleceğiniz adına kader maçları olduğu yorumları var. Bu görüşlere katılıyor musunuz?” sorusuna, “Eğer A Milli takım seviyesinde görev alıyorsanız, her maçta baskıyı hissedersiniz. Yarınki maçın diğer maçlardaki baskıdan hiçbir farkı yok. Sonuçta üst sıralarda yer almak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsak en az üç rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor. Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa Şampiyonası için bir şansımız daha olsa da o bizim için bir ekstra, normalde bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz. A milli seviyesinde, baskı her maçta hoca ve oyuncular için olacaktır. Yalnızca bu iki maç sonunda değil, tüm maçlar sonunda zirvede olmak isterim." yanıtını verdi.

Stefan Kuntz, Arda Güler'in durumu hakkında yöneltilen bir soru üzerine, "Arda harika bir oyuncu, çok iyi performanslar sergiledi, son dönemde Fenerbahçe’de ciddi anlamda süre aldı. Kendisini geliştirdi ve hala geliştiriyor. Milli takımda çok iyi takım arkadaşları var, onlardan da istifade edecektir. Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır." ifadelerini kullandı.