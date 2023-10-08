A Milli Futbol Takımı'nda değişiklik... Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı!

Hırvatistan ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, Hoffenheim'ın Werder Bremen ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ozan Kabak, aday kadrodan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:31
A Milli Futbol Takımı'nda değişiklik... Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı!
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A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlanan Ozan Kabak yerine Rayyan Baniya kadroya dahil edildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı. Yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dâhil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yerini alacak."

A Milli Takım, 12 Ekim'de Hırvatistan ile 15 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.


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