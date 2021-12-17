A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

17 Aralık 2021 Cuma, 14:22

A Milli Takım'ın 2022/23 UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Buna göre Türkiye ilk karşılaşmasını 4 Haziran 2022'de iç sahada Faroe Adaları ile oynayacak.

Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Millî Takımın müsabaka fikstürü açıklandı.

Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak A Millî Takımımızın maç tarihleri şu şekilde olacak:

4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları

7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye

11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye

14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya

22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg

25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye

Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.