A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın müsabaka fikstürü açıklandı.
A Milli Takım'ın 2022/23 UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Buna göre Türkiye ilk karşılaşmasını 4 Haziran 2022'de iç sahada Faroe Adaları ile oynayacak.
Dün akşam yapılan 2022/23 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Millî Takımın müsabaka fikstürü açıklandı.
Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak A Millî Takımımızın maç tarihleri şu şekilde olacak:
4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları
7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye
11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye
14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya
22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg
25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye
Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.
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