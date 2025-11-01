Aboubakar attı, Neftçi Bakü kazandı!

Azerbaycan Premier Ligi'nin 10. haftasında Neftçi Bakü ile Kapaz karşı karşıya geldi.

Neftci Arena'da oynanan mücadeleyi Neftçi Bakü 5-1 kazandı.

Neftçi Bakü'ye galibiyeti getiren goller Emin Mahmudov, Vincent Aboubakar ve Bassala Sambou(2) ve Freddy Vargas'tan geldi. Kapaz'ın tek golünü ise Sadiq Shafiyev kaydetti.

Ligimizde daha önce Hatayspor ve Beşiktaş formaları giyen Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü formasıyla mücadelede 68 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.

Neftçi Bakü, bu galibiyetle puanını 15'e çıkarırken Kapaz ise 3 puanda kaldı.

Neftçi Bakü önümüzdeki hafta deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Kapaz ise Sabah Bakü'yü konuk edecek.