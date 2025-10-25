Açık su yüzmesinde tüm zamanların en iyisi Sharon van Rouwendaal, Arena AquaChallenge kapsamında Türkiye’de

Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Joep Wijnands’ın ev sahipliğinde, İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nda düzenlenen buluşma, iki ülke arasındaki spor ve kültür dostluğunu simgeleyen özel bir etkinliğe dönüştü.

Açık su yüzmede iki farklı Olimpiyat’ta altın madalya kazanan ilk sporcu ve bu branşta üç Olimpiyat madalyasına sahip tek isim olan Arena sporcusu Sharon van Rouwendaal; çift Olimpiyat, dört Dünya ve sekiz Avrupa Şampiyonluğu ile tüm zamanların en başarılı açık su yüzücüsü olarak anılıyor. 2024 yılında Dünya ve Avrupa Yüzme Federasyonları tarafından “Yılın Kadın Sporcusu” seçilen Rouwendaal, disiplin, istikrar ve zarafetiyle dünya sporunda kadınların gücünü temsil ediyor.

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleşen buluşmada Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Joep Wijnands, Sportive CEO’su Zeynep Selgur, Arena AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ve Olimpiyat Şampiyonu Sharon van Rouwendaal birer konuşma yaptı.

Konuşmalarda sporda dayanıklılığın, ilhamın ve uluslararası dostluğun önemi vurgulanırken; kadın sporcuların küresel ölçekteki etkisine, sporun kültürlerarası diyaloğu güçlendiren bir alan olarak rolüne ve spora yapılan doğru yatırım ile desteklerin her geçen gün istikrarlı biçimde artan başarıları nasıl mümkün kıldığına dikkat çekildi.

Hem açık su yüzmenin zirvesindeki başarılarıyla hem de genç sporculara ilham veren kişiliğiyle Sharon van Rouwendaal, Marmaris’te gerçekleşecek olan Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları kapsamında Türkiye’de yüzme kültürünün gelişimine katkı sunacak projelerde de yer alacak. Şampiyonaya isim sponsoru olarak Sportive’in Arena markası, Skoda,Setur Marinas, Quick Sigorta ve Quick Finans ana sponsor olarak destek veriyorlar.

Açık su yüzmenin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan ve 25–26 Ekim 2025 tarihlerinde Marmaris’te Marmaris Belediyesi ve Martı Resort Deluxe’ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları Silver Cup’ta,9 ayrı şampiyonada 2 binin üzerinde sporcu kulaç atacak.