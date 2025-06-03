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Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho sözleri: 'Şaşkınlıkla yaşadıklarımızı karşılıyorum'

Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho sözleri: 'Şaşkınlıkla yaşadıklarımızı karşılıyorum'

3.06.2025 22:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Acun Ilıcalı'dan Jose Mourinho sözleri: 'Şaşkınlıkla yaşadıklarımızı karşılıyorum'

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de Jose Mourinho'nun geleceği hakkında konuştu.

Acun Ilıcalı'nın Mourinho hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Gerçekten anlamakta bazen zorluk yaşıyorum. Bir teknik direktör getirdik. 30 bin kişi karşıladı. Herkes hemfikirdi. Sonra oyuncuların hepsini teknik direktörümüzün onayıyla aldık. Her istediğini aldık. Bir yönetim olarak bunun üzerinde ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şaşkınlıkla yaşadıklarımızı karşılıyorum. Oyuncuları hepsinin onayıyla aldık. Bunu yaptıktan sonra bizim ne yapmamız gerekiyordu? Ondan sonra daha ne yapacaksın. Sorumluluk bizimdir, kabul ediyorum, yönetim olarak kabul ediyoruz ama biraz da insanların elini vicdanına koyması lazım."

"Gelecekle ilgili toplantı yapmadık. Transferde yeni isimlere fokuslandık."

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