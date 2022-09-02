Acun Ilıcalı, Hull City'e heyecan getirdi
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin transfer dönemini 16 transfer ile tamamlamasının ardından açıklamalarda bulundu.
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer döneminde 16 oyuncunun takıma katılması taraftarları heyecanlandırdı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve transfer döneminin son günlerinde Adama Traore, Dimitrios Pelkas, Xavier Simons, ve Harvey Vale'i kadrosuna katan Hull City'de taraftarlar hafta sonu oynanacak Sheffield United derbisi maçına yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiden 18.500 biletin satıldığı maç, son 5 yılın en kalabalık iç saha maçı olmayı garantiledi.
Taraftarların ilgisinin ardından açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, "Son 24 saatte transferlerimizi tamamlamak için yoğun çaba sarf ettik ve istediğimiz hamleleri yapabildik. Takımımızın gelişimini ve yavaş yavaş büyümesini izlemek bizleri heyecanlandırıyor. Pazar günü büyük bir kalabalığın önünde oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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