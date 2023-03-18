Adana Demirspor, araya 3 puanla gidiyor
Adana Demirspor, ligde sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve bir hafta aradan sonra galip geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Emre Akbaba ve 45+2. dakikada Cherif Ndiaye attı.
Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Ndiaye, 59. dakikada penaltı atışında kaleci Helton'u geçemedi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 45 puana yükseldi. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.
Adana Demirspor, ligde milli aradan sonraki hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor söz konusu haftayı BAY geçecek.
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