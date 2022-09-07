Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, adı transferde Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan Tayyip Talha Sanuç'un Belçika'ya transfer olacağını söyledi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç'un Belçika'ya transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Tayyip Talha'yla ilgili Ekotürk TV'de konuşan Murat Sancak, "Beşiktaş'la Tayyip Talha konusunda anlaşamadık, olmadı. Kendisi Belçika'ya transfer olacak. Belçika'da transferin son günü, buradan da dönmez artık. Bizim için bu transfer bitmiştir" açıklamasını yaptı.
Adana Demirspor'un, stoper transferi yapmak için bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan Sanuç için 3 milyon Euro bonservis istediği kaydedildi.
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