Adana Demirspor zirveye çok sevdi!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Şenol Can'ın yönetimindeki Kasımpaşa ile Vincenzo Montella'nın ekibi Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor 4-1 kazanırken goller; 37. dakikada Younes Belhanda, 41. dakikada Babajide Akintola, 63. dakikada Henry Onyekuru ve 86. dakikada Badou N'Diaye'nin ayağından geldi. Ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golü ise 56. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.
Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında da yüksek form grafiğini sürdürdü. Karşılaşmayı 1 gol 2 asist ile tamamlayan Belhanda, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol, 2 asiste ulaştı.
Bu sonuçla beraber Adana Demirspor 21 puana ulaşırken, Kasımpaşa 13 puanda kaldı. Adana Demirspor, Beşiktaş veya Konyaspor'un bu hafta 4 farklı galibiyet almaması halinde liderliğini sürdürecek.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk ederken, Adana Demirspor kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
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