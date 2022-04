Adana Demirspor'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya 'geçmiş olsun' mesajı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:05

Adana Demirspor Kulübü, oğlu rahatsızlanan hakem Yaşar Kemal Uğurlu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 23 Nisan'da Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmayı yöneten hakemlerden Yaşar Kemal Uğurlu'nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, "Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz. Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, 2. dakikada penaltı kazandı. Visca ile Simon Deli arasındaki ikili mücadele sonrasında Visca yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltıyı Adana Demirspor kalecisi Muric kurtardı.

PENALTI İHLAL GEREKÇESİYLE TEKRAR EDİLDİ

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı sonrasında VAR'la görüştü ve VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu tekrar izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, ihlal nedeniyle penaltıyı tekrar ettirdi. 7. dakikada bu kez topun başına geçen Bruno Peres, penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Adana Demirspor taraftarları ise "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

DEVREYİ ERKEN BİTİRDİ

Öte yandan ilk yarıyı 6 dakika uzatan Yaşar Kemal Uğurlu, 4. dakikada devre düdüğünü çaldı.

Ardından düdüğü erken çaldığını fark eden Uğurlu, süreyi göstererek, soyunma odası tüneline doğru giden futbolcuları geri çağırdı ve maç kaldığı yerden devam etti.