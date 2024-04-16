Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması!

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Boztepe, adı sık sık Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın kulüpteki geleceğine ilişkin, "Gönlümüz Sergen hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:36
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması!
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, önceliklerinin teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek olduğunu söyledi.

Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Hatayaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürüyor. Başkan Sinan Boztepe, kırmızı-beyazlılarda sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve adı Beşiktaş ile sıkça anılan teknik direktör Sergen Yalçın hakkında açıklama yaptı.

"ÖNCELİĞİMİZ SERGEN YALÇIN"

Başkan Boztepe, "Sergen Yalçın hocamız yeni dönem için kalmaya sıcak bakıyor. Önümüzde daha 6 haftalık bir sürecimiz var. Hocamız ile sezon sonuna kadar olan bir sözleşmemiz mevcut. Sözleşme uzatma konusunda kendisiyle Hatayspor maçından sonra bir görüşme gerçekleştireceğiz. Henüz bir görüşmemiz söz konusu olmadı. Hatayspor maçından sonra da süreç belli olacak. Şu an maçlarımız devam ediyor, sözleşme ile ilgili konuşmak erken olur. Gönlümüz Sergen hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız. Her şeye hazırlığımızı yapmış durumdayız ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman hocamız Sergen Yalçın ile devam etmek" dedi.


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