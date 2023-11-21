Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un milli futbolcu Salih Özcan yalnızca yüksek bedelli bir bonservis ücreti ile satmayı düşündüğü ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 21:49
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Salih Özcan için Borussia Dortmund kararını verdi.

Almanya merkezli Bild'de yer alan haberde, Dortmund'un Salih Özcan'ı ancak yüksek bir teklif gelmesi durumunda satabileceği belirtildi.

Alman ekibinin, milli futbolcunun performansından memnun olduğu ve Salih'i kolay kolay bırakma niyeti olmadığı aktarıldı. Borussia Dortmund'un bu nedenle başarılı orta saha oyuncusu için sadece yüksek teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

DORTMUND 5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Borussia Dortmund, 25 yaşındaki oyuncuyu geçen yaz Köln'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Salih Özcan, Borussia Dortmund forması altında şu ana kadar çıktığı 47 maçta 2 asist yaptı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Milli oyuncunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


Salih Özcan Borussia Dortmund transfer

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