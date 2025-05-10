Adı Shakhtar Donetsk ile anılıyordu... Arda Turan'dan geleceğine dair açıklama!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 18:42

Güncelleme: 10.05.2025 - 18:42

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Adı Shakhtar Donetsk ile geçen Arda Turan, bu konuda gelen soruya cevap verdi.

Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve Shakhtar Donetsk'in başına geçeceği konuşulan Arda Turan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz."