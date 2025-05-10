Adı Shakhtar Donetsk ile anılıyordu... Arda Turan'dan geleceğine dair açıklama!
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Shakhtar Donetsk iddialarıyla ilgili konuştu.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.
Adı Shakhtar Donetsk ile geçen Arda Turan, bu konuda gelen soruya cevap verdi.
Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve Shakhtar Donetsk'in başına geçeceği konuşulan Arda Turan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz."
Spor Haberleri
- Metin Öztürk'ten Fenerbahçe maçı tepkisi!
- Okan Buruk hedefini açıkladı
- Fatih Tekke kötü haberi açıkladı!
- Serdal Adalı'dan seçim çağrısı!
- Juventus, Lazio karşında 90+6'da yıkıldı!
- Trabzonspor taraftarından Eren Elmalı'ya tepki!
- Pota derbisinde kazanan Beşiktaş Fibabanka!
- Engelliler Haftası'nda farkındalık için dev buluşma
- Arda Turan'dan geleceğine dair açıklama!
- Bundesliga'da küme düşen ikinci takım belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!