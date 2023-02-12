Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Bilet gelirleri afet bölgesine gidecek

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:04

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 09:05

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye'de tüm spor müsabakalarının durdurulması üzerine Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle temasa geçti.

Yapılan görüşmede Trabzon'un depremlerden etkilenmemesi gerekçesiyle Konferans Ligi C grubu play-off müsabakası olan Basel maçının tarihlerinde değişikliğe gidilmedi.

BASEL MAÇI GELİRLERİ DEPREMZEDELERE GİDECEK

Trabzonspor'da futbolcular AFAD ve yardım kuruluşlarına bireysel bağışlarda bulunmayı sürdürüyor.

Taraftarların açık artırmaya çıkardıkları imzalı formaları ve satın alan bazı futbolcular, aldıkları anı ürünlerini açık artırmaya çıkararak gelirleri depremzedelere bağışlayacak.

Depremin ilk gününde bölgede TS Club ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderen bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu, Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçından elde edilecek gelirleri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

Basel maçının bilet gelirlerinin bağışlanacağını aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Depremin 1. günü akşama doğru UEFA bizimle iletişime geçti. Stadyumun ve şehrin durumunu sordular. Herhangi bir sorun olmadığını ilettik. UEFA'nın bu tür karşılaşmalarda şartlar müsaitse maçların oynanmasından yana tavır alıyor. Bize maçın oynanacağını ilettiler. Kulüpler Birliği olarak TFF ile bir görüşme gerçekleştirdik. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın müsabakalarının ve ligdeki durumlarının dondurulması ilk karar oldu. Gelecek yıl bir daha değerlendirilecek. Futbol müsabakalarına ülke genelinde ara verildi ama bizim Basel maçımız oynanacak. Trabzonspor yönetim kurulu olarak bu maçın bilet gelirlerini depremzedelere bağışlanması kararını aldık. Kombine sahiplerinden bir defaya mahsus bilet almalarını istedik." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Başkan Ağaoğlu, gelirleri yine depremzedelere bağışlanacak şekilde Almanya'da büyük bir kulüple hazırlık maçı oynanması için de temaslarını sürdürüyor.