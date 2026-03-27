Alanya’da ultra trail heyecanı

Doğayla tarihin, gelenekle modern dayanıklılığın kesişim noktasında konumlanan Alanya Ultra Trail; Akdeniz kıyılarından Toroslar’ın zirvelerine uzanan eşsiz parkurlarıyla yerli ve yabancı yüzlerce sporcuyu yarın Alanya’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası ultra trail takviminde yer alan, UTMB Index kapsamında değerlendirilen ve ITRA puanı veren organizasyon, bu yıl 23 farklı ülkeden 840 sporcunun katılımıyla dikkat çekiyor. Kleopatra Plajı’ndan deniz seviyesinde başlayan ve Toros Dağları’nın zorlu etaplarına uzanan parkurlar, 3.905 metreye ulaşan irtifa kazanımı, değişken doğa koşulları ve tarihi rotalarıyla ultra traildisiplininin en iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

TOROSLAR’IN RİTMİNDE BİR YARIŞ: ALANYA PARKURLARI

Alanya Ultra Trail parkurları, ultra trail disiplininin doğasına uygun şekilde teknik, çok katmanlı ve yüksek irtifa kazanımı odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Akdeniz kıyılarından başlayarak çam ormanlarına, tarihi patikalardan dağ zirvelerine uzanan rotalar, sporculara doğayla iç içe, gerçek bir ultra traildeneyimi sunuyor.

68K Alanya Ultra Trail: 3905 metre irtifa kazanımıyla dayanıklılığın, stratejinin ve mental gücün ön planda olduğu zorlu bir mücadele.

42K Taurus Mountain Trail: Teknik etaplar ve yüksek tempo ile orta-uzun mesafe koşucular için güçlü bir parkur.

27K Keykubat Mountain Run: Değişken zemin yapısı ve dengeli zorluk seviyesiyle dinamik bir yarış deneyimi.

18K Cleopatra Short Trail: Kısa mesafede yüksek tempo ve teknik geçişler.

5K Alanya Castle Run: 2026 yılında ilk kez düzenlenen, tarihi dokunun içinde kısa ve etkileyici bir parkur.

Milli atlet Ahmet Arslan tarafından temelleri atılan ve bugün uluslararası standartlarda güçlü bir organizasyon yapısına kavuşan Alanya Ultra Trail, Altura Event organizasyonuyla hayata geçirilirken; doğa, tarih ve dayanıklılığı aynı rotada buluşturarak Türkiye’nin spor turizmi alanındaki güçlü markalarından biri olma yolunda ilerliyor. Alanya Ultra Trail; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) destekleriyle hayata geçiriliyor. 23 Projects ana sponsorluğunda, Corendon Airlines’ın ulaşım sponsorluğunda, Utopya World Hotel co-sponsorluğu ve Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’nin sağlık partnerliği ile gerçekleştirilen organizasyon; Alanya Teleferik, This is Alanya, Sundaze Beach Club, Smak Cafe & Eatry, Comfort Suites ve My Home Resort katkılarıyla spor turizmi ve destinasyon tanıtımı açısından güçlü bir iş birliği modeli ortaya koyuyor.

Alanya Ultra Trail Basın Toplantısı; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediyesi Başkan Vekili Haydar Uyar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırkıcı, Parkurlar Sorumlusu Milli Atlet Ahmet Arslan, Yarış Direktörü Hüseyin Koçak, ana sponsor 23 Projects adına Murat Bozkurt, Corendon Airlines adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan ile elit atletler Beyza Güzel ve Dominika Stelmach’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Yoğun medya ve davetli katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapılan konuşmalarda, Alanya Ultra Trail’inuluslararası konumu, teknik parkur yapısı, artan global ilgisi ve Alanya’nın spor turizmi potansiyeline sağlayacağı katkılar öne çıktı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, “Alanya, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve güçlü turizm altyapısıyla ülkemizin en önemli destinasyonlarından biri. Alanya Ultra Trail ise bu potansiyeli doğa ve sporla buluşturan, şehrimizi uluslararası alanda farklı bir noktaya taşıyan prestijli bir organizasyon niteliği taşıyor. Bu tür organizasyonlarla Alanya’yı yalnızca deniz turizmiyle değil; doğa sporları, macera ve ekstrem sporlarla da öne çıkan bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonun daha da güçlenerek, daha fazla uluslararası katılımla yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Alanya Ultra Trail’in, sporcular için unutulmaz bir deneyim sunarken aynı zamanda farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında güçlü bir iletişim ve etkileşim zemini oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi Başkan Vekili Haydar Uyar, “Alanya, uzun yıllar deniz, güneş ve kum turizmiyle öne çıkan bir destinasyonken, bugün vizyoner adımlarla spor turizmi alanında da güçlü bir konum elde etme yolunda ilerliyor. Spor organizasyonlarının şehrimize sağladığı katkının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyokültürel açıdan da büyük bir değer taşıdığının farkındayız. Alanya Belediyesi olarak plaj voleybolu, plaj futbolu ve plaj hentbolu gibi uluslararası organizasyonlarla bu vizyonu destekliyor, sporun her branşının şehrimizde temsil edilmesini önemsiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda Alanya’nın uluslararası spor turizmi destinasyonu olma yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu tür organizasyonları, 800 yıllık tarihi mirasımız Kızıl Kule gibi simgesel değerlerimizle buluşturarak şehrimizin kültürel zenginliğini de ön plana çıkarıyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, “Alanya Ultra Trail’in, şehrin tüm dinamikleri tarafından sahiplenilen ve uzun yıllar devam edecek güçlü bir organizasyon haline geldiğini görmek son derece kıymetli. Alanya; turizm, spor ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir ve bu organizasyon, bu değerlere önemli bir katkı sunuyor. Uluslararası başarılarıyla öne çıkan sporcuların da bu organizasyonun bir parçası olması, etkinliğin sportif değerini daha da artırıyor. Güçlü paydaş yapısı, kamu desteği ve sponsor katkılarıyla Alanya Ultra Trail’in önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek uluslararası arenada daha prestijli bir konuma ulaşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

23 Projects Kurucu Ortağı Murat Bozkurt, “Alanya; tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla çok özel bir coğrafya. 23 Projectsolarak biz yalnızca yapılar inşa etmiyoruz, insanların hikâyelerine ev sahipliği yapacak alanlar oluşturuyoruz. Bu nedenle Alanya Ultra Trail gibi uluslararası ölçekte değer yaratan organizasyonların bir parçası olmak bizim için önemli. Altıncı kez düzenlenen bu yarışın Alanya’nın global tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sporu desteklemeye ve şehrin uluslararası konumunu güçlendirecek projelerin içinde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, “Uluslararası bir marka olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor, turizmin yılın 12 aya yayılmasını öncelikli görüyoruz. Yıl içerisinde yaklaşık 10 milyon yolcu taşıyarak özellikle Kaş’tan Alanya’ya uzanan destinasyonlara güçlü bir katkı sağlıyoruz. 23 ülkeden yaklaşık 900 sporcuyu bir araya getiren bu organizasyon, bölgenin uluslararası spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Yarış Direktörü Hüseyin Koçak, “Üç yıllık aranın ardından Alanya Ultra Trail’i yeniden hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz. ‘Tradition to Trail’ yaklaşımıyla, Alanya’yı yalnızca bir deniz turizmi destinasyonu olmanın ötesine taşıyarak tarih, doğa ve sporu bir araya getiren güçlü bir organizasyon ortaya koyuyoruz. Bu yıl 23 ülkeden 800’ün üzerinde sporcuyu, 5 kilometreden 68 kilometreye uzanan beş farklı parkurda ağırlıyoruz. Amacımız, Alanya’nın spor turizmi vizyonuna katkı sağlamak ve dünyanın dört bir yanından gelen sporculara bu eşsiz coğrafyada unutulmaz bir deneyim sunmak” açıklamasında bulundu.

Parkurlar Sorumlusu Ahmet Arslan, “Birkaç yıllık aranın ardından yeniden sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2017 yılında ilk startını verdiğimiz Alanya Ultra Trail’in bugün ulaştığı noktayı görmek bizim için gurur verici. Bu yıl 23 farklı ülkeden 840 sporcuyu Alanya’da ağırlıyoruz. Alanya Ultra Trail parkurları, zorluk derecesi ve teknik yapısıyla Avrupa ve dünya ölçeğinde öne çıkan rotalar arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Alanya’da dünya patika ve dağ koşusu şampiyonalarına ev sahipliği yapmak. Kendi yetiştirdiğimiz sporcuların da bu organizasyonda yer alması, şehrin spor kültürü açısından ayrıca büyük bir değer taşıyor” dedi.