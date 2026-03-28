Alanya Ultra Trail soluk kesti

Akdeniz kıyılarından başlayarak Toros Dağları’nın zorlu etaplarına uzanan parkurlarda gerçekleştirilen organizasyon, 23 farklı ülkeden bine yakın sporcunun katılımıyla uluslararası ölçekte dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. “Tradition to Trail” mottosuyla düzenlenen Alanya Ultra Trail, doğa, tarih ve dayanıklılığı aynı rotada buluşturarak Alanya’yı bir kez daha spor turizminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkardı.

68 K parkurunda kadınlarda Ezgi Aksedir (10:04:43), erkeklerde Mehmet Soytürk (08:49:07) zafere ulaştı. 42 K parkurunda kadınlarda Dominika Stelmach (05:00:03), erkeklerde Shyngys Baikashev (04:38:16) birinciliği elde etti. 27 K parkurunun galipleri ise kadınlarda Evgeniia Slinkina (03:25:27), erkeklerde Bogdan Kovalenko (02:34:10) oldu. 18 K parkurunda kadınlarda Merve Atilla (02:29:46), erkeklerde Dmitriy Hohlov (01:42:19) zirvede yer aldı. 5 K parkurunda ise kadınlarda Dilara Tiryaki (00:42:37), erkeklerde Musab Kundakçı (00:35:38) birinciliğe ulaştı.

Alanya’nın deniz, tarih ve dağ coğrafyasını bir arada sunan eşsiz yapısı, Alanya Ultra Trail’in karakterini benzersiz kıldı. Deniz seviyesinden başlayarak yüksek irtifalara ulaşan rotalar, Akdeniz’in sıcak dokusundan Toroslar’ın sert ve teknik etaplarına uzanarak sporculara çok katmanlı ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan bir yarış deneyimi yaşattı. Sporcular, Kleopatra Plajı’ndan start aldıktan sonra Alanya Kalesi, Kızılkule ve tarihi patikalardan geçerek çam ormanları ve dağ yollarına ulaştı. Parkur boyunca değişken zemin yapısı, yüksek irtifa kazanımı ve teknik geçişler, sporcuları hem fiziksel hem zihinsel olarak zorladı; Alanya’nın doğal ve tarihi dokusunu yarışın her anına taşıdı.

Sabahın erken saatlerinde Kleopatra Plajı’ndan verilen startın ardından sporcular, kısa sürede yüksek tempo ve yoğun rekabetin içine girdi. İlk kilometrelerden itibaren oluşan tempo grupları, özellikle tırmanış etaplarında parçalanırken, yarışın kaderini belirleyen anlar Toros Dağları’nın zorlu bölümlerinde yaşandı. Teknik geçişlerin yoğun olduğu dar patikalar, keskin inişler ve uzun tırmanışlar sporcuların ritmini sürekli değiştirirken; doğru enerji yönetimi ve parkur bilgisi yarışın en kritik unsurları arasında öne çıktı. Özellikle yüksek irtifa kazanımının yaşandığı bölümlerde sporcular hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de mental güçlerini test etti. Parkurun farklı noktalarında kurulan destek alanları ve seyir noktaları, sporculara moral ve motivasyon sağlarken; izleyicilerin yoğun ilgisi yarış atmosferini daha da yukarı taşıdı. Gün ilerledikçe değişen hava koşulları ve zemin yapısı da mücadeleyi daha zorlu hale getirirken, Alanya Ultra Trail bir kez daha yalnızca bir yarış değil, başlı başına bir dayanıklılık hikâyesi sundu.

Kazanan sporculara ödüllerini Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Gıdırgıcı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Parkurlar Sorumlusu Ahmet Arslan ve Yarış Direktörü Hüseyin Koçak ve Organizasyon Direktörü Talat Demirel takdim etti.

Alanya Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) destekleriyle gerçekleştirildi. 23 Projects ana sponsorluğunda, Corendon Airlines’ın ulaşım sponsorluğu, Utopya World Hotel’in co-sponsorluğu ve Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’nin sağlık partnerliği ile hayata geçirilen organizasyon; Alanya Teleferik, This is Alanya, Sundaze Beach Club, Smak Cafe & Eatery, Comfort Suites ve My Home Resort gibi markaların katkılarıyla güçlü bir iş birliği yapısı ortaya koydu.