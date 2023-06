Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tepki!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:40

Güncelleme: 17.06.2023 - 16:26

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum.

"SİZİN GİBİ DÜŞÜNÜRDÜM"

Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum.

"YÜZDE 300 ZAM NEREDEN ÇIKTI BİLMİYORUM"

3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, Euro 4.53... 17 Haziran 2023, Euro yüzde 471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. Yüzde 300 zam nereden çıktı bilemiyorum. Yüzde 300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız.

"İHALEYE FESAT KARIŞTI DENECEK SEVİYEDE"

TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor.

"UEFA BİLE BUNU ANLAMIYOR"

Borcumuz euro bazında 612 milyondan 386 milyona düştü. TL bazında ise 3.2 milyardan 7.7 milyara çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor. Euro'da bu kadar büyük düşüş, öbür tarafta bu kadar çıkış. Çünkü faiz devamlı işliyor.

"PARMAK SALLAMA OLAYINA ÜZÜLDÜM"

"Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir.

"DÜNYADA KAÇ KULÜP TERÖR ÖRGÜTÜ SALDIRISINA UĞRAMIŞ"

2006 yılında oynanan Denizli maçı, kurgulunan maç, kurgulanan lig... Bugünün dünyasında nerede oynanırsa oynansın o maç bitirilmezdi. Dünyada bir takım söyleyin, 6 senede 2 kere şampiyonluğu son maçta kaybetmiş. Dünyada kaç kulüp var ki ülkesini hedef almış terör örgütü saldırısına uğramış. 2012'de son maç, şampiyonluk gidiyor. Maç önü ve maç sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetleri maç başlamadan taraftarımızı hedef alıyor. 4 Nisan 2015, otobüsümüzün kurşunlanması. Dünyada kaç kulüp, deplasmana giderken saldırıya uğramış. TFF'ye inşallah bir daha saldırı olmaz ancak bir sonraki gün yakalandı failleri.

"SİYASİ SLOGANLAR ATILDI"

Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?

"ÇÖZÜM GEREKİYOR"

28 şampiyonluk başvurusu üzerine geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir.

"NEDEN HEP FENERBAHÇE ALEYHİNE OLUYOR"

Neden futbolun paydaşlarının yıllarca konuştuğu hakem hataları, neden hiç Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep Fenerbahçe aleyhine oluyor? Bunları bir düşünün! Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek diğer başkanlar... Bunları bugünkü yönetimle alakalı görüyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Başarı istiyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumalıyız.

GENEL KURUL AÇIKLAMASI

Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz!

"DEVLETİMİZ KILINI KIPIRDATMIYOR"

Büyük resimde hiçbir şey değişmez. Arada bir Türkiye Kupası gelir, şampiyonluk gelir... Bu terör örgütünün en büyük mağdurlarından biri biziz. Devletimiz, TFF ve mahkemeler; bu zararımız için kılını kıpırdatmıyor. Fenerbahçe bir ve bütün olursa bazı şeyler değişmeye başlar.

"JORGE JESUS'U KİMSE SORGULAMADI"

En büyük yatırımı dünyaca ünlü hocaya yaptık. 2019'da Portekiz'de bir kulüp başkanından hoca tavsiyesinde bulunmasını istedim. 'Acil başarı istiyorum' dedim. Acil başarı için Jorge Jesus ismini verdi, o zaman mümkün olmadı. Seneler sonra kısmetmiş geldi. Kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. 'Ders alınmış, öğrenilmiş' denildi. Sahadaki futbolumuz alkışlandı. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitmesi için mesajlar atıyor. 39 senede 20 şampiyonluk, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi kazanmış. Suudi Arabistan, Portekiz, Brezilya'da başarılı olmuş adam, herkes tarafından kabul gördü.

"RİSK OLDUĞUNA KARAR VERDİK"

Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Bizlere tepkiler yağıyor. Camiayı ve ruhu bilen iki tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.

"TFF'DE DAHA AKTİF OLACAĞIZ"

Yeni oluşan TFF'de daha aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri, '2011'den beri şike yapılmamıştır' diyor, eski başkanımız bu kişiyi korudu! Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adamlarımız en çok bize zarar veriyor.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Enner Valencia'dan Allah razı olsun. Ancak yeri geldi, onu da yerden yere vurduk. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi.

"EFSANE BAŞKANIMIZLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Sayın Başkan Aziz Yıldırım... O, bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı! Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili birçok mail geliyor. Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın.

"SİZ NEDEN BURAYA GELMİYORSUNUZ?"

Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz, bir dediğinizi tutmuyor. Size saygıda kusur etmem. Sizi böyle tanımıyorum, Ya ben yanlış tanıdım, ya siz değiştiniz. Kandırılmış olabilirim. Fenerbahçe için yaptıklarınızdan Allah razı olsun. Çok çile çektiniz. Son 5-6 senedir işin şirazesi kaydı. Muhaliflere hep 'Bir şey söyleyecekseniz buraya mertçe gelin, dedikodu yapmayın' dediniz. Bize böyle öğrettiniz. Siz neden buraya gelmiyorsunuz? Siz neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz neden elimizden tutmuyorsunuz? Nihat Özdemir gibilere ses çıkarmıyorsunuz? Niye?

"2 TANE 2 MİLYONLUK ÇEK GÖRDÜK"

Biz biliyorsunuz bir denetim yaptık. Enteresan şeyler çıktı. Çoğunu telaffuz dahi etmedik fakat bir tanesi çok ilginçti. Dönemin parasıyla 2 tane 2 milyonluk çek gördük. Bir çalışana yazılmış bu çek. O zaman için kur 3.5-4 derseniz, daha iyi anlarsınız. Şaşırdık. Sonra dibine indik. Hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Güya bu iki çek, bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş ve bir yönetici, bu çeklerin arkasını cirolayıp nakite çevirmiş. Diyeceksiniz buna futbolcular nasıl müsaade etti? Onlara da şahsi çeklerini vermiş. Yöneticiler, Fenerbahçe'ye kasa kolaylığı sağlar. Fenerbahçe, yöneticilere değil.

"YA ADAY OLUN YA DA ÇEKİLİN"

Başarısız olabiliriz ama bu kulübün her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Dışarıda duracaksınız, bizi ortaya atacaksınız, dalga geçeceksiniz... 'Fenerbahçe benim' diyeceksiniz. Şuraya gelip iki laf etmeyeceksiniz. Yazıklar olsun! Dışarıda duracaksınız, her anda, her imkanda bizi ortaya atıp dalga geçeceksiniz, aşağılayacaksınız... Sonra da Fenerbahçe benim diyip, yıllarca ağzınızdan çıkan lafları unutup bize konuşma yapmayı çok göreceksiniz. Size yazıklar olsun. Artık ya aday olun, ya da başımızdan çekilin! Bir kere ya, bir kere Fenerbahçe için 5 yılda iyi bir şey demediniz! Fener Ol'a bile katılmadınız. Düşün yakamızdan. Tribünleri karıştırmak için vakit harcamayın."