Ali Koç'tan samimi sözler! "Benim bile kafam karıştı"

07 Nisan 2022 Perşembe, 12:24

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam Kuruçeşme’de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelirken birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Koç’un üyelerin sorularına verdiği yanıtlar:

"Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel’i sağ bek, Ferdi’yi sol bek yaptı. Zajc’ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo’yu, Kim’i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti. Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim. Crespo'ya devre arası İspanya’dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır.

Watford'un sahibi bana ‘Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın’ dedi. Çok seviyorum, nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere’ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan F.Bahçe’dir."