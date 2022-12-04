Altay, Boluspor'u farklı yendi! Altay: 5 - Dyorex Boluspor: 1

Spor Toto 1. Lig'de Altay, evinde ağırladığı Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 22:47
Altay, Boluspor'u farklı yendi! Altay: 5 - Dyorex Boluspor: 1
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay, Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi.

Altay'ın cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarlarının yer almadığı müsabakayı Bolusporlu taraftarlar takip etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta tatil edilen Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucunda yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç müsabakada forma giymedi.


altay Boluspor Spor Toto 1. Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler