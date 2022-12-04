Altay, Boluspor'u farklı yendi! Altay: 5 - Dyorex Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig'de Altay, evinde ağırladığı Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi.
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay, Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi.
Altay'ın cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarlarının yer almadığı müsabakayı Bolusporlu taraftarlar takip etti.
Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta tatil edilen Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucunda yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç müsabakada forma giymedi.
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