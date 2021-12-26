Altınordu Kulübünün kuruluşunun 98. yılı kutlandı

26 Aralık 2021 Pazar, 17:02

Kulübün kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bezircilioğlu, Altınordu'nun kuruluşunun 98. yılını kutladıklarını hatırlatarak, “Koca çınarımızın 98. yılını kutluyoruz. Altınordu Spor Kulübü herhangi bir kulüp değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk kulübüdür. Bu kulübü kuran büyüklerimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran devlet adamlarıdır. Hepsini minnetle anıyorum” dedi.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş de Altınordu'nun Türkiye’de tanınan, saygı duyulan bir kulübe dönüştüğünü hatırlatarak, "Bizim sporcularımızın yurt dışında hem Altınordu ismini hem de Türkiye ismini duyuracağına ve duyurmak için elinden geleni yapacağına onlar adına ben söz veriyorum." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından törene katılanlar 1970 yılında Kordonboyu'nda denize uçan bir minibüsün içinden üç kişiyi çıkarırken hayatını kaybeden Altınordulu basketbolcu Erdoğan Çengel adına denize karanfil bıraktı.

Törenin ardından Altınordu Futbol Akademisi sporcuları, Konak Diş Hastanesi önündeki kurucu başkan Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın heykeline karanfil koydu