Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ekim 2022 Cuma, 08:33

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

ANADOLU EFES - ALBA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Anadolu Efes-ALBA Berlin mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - ALBA BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport'tan canlı yayıMlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip bu sezon çıktığı 3 maçtan 1'ini kazandı, 2'sini kaybetti. Sezona iç sahada Kızılyıldız galibiyetiyle (72-59) başlayan Anadolu Efes, 2. haftada deplasmanda AS Monaco'ya 95-92 mağlup oldu.

Efes, Avrupa Ligi'nde çift maç oynanan bu hafta, 18 Ekim Salı günü iç sahada İspanyol ekip Valencia Basket'e de 92-91 yenilmişti.

ALBA Berlin ise bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

ANADOLU EFES'İN 771. AVRUPA MAÇI

Avrupa arenasındaki 771. maçına çıkacak Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 770 karşılaşmada 439 galibiyet ve 331 yenilgi yaşadı. THY Avrupa Ligi'nde ise 523. maçına çıkacak Anadolu Efes, kupada bugüne kadar oynadığı 522 karşılaşmada 282 galibiyet ve 240 yenilgi aldı.

İki ekip Avrupa kupalarında bugüne kadar 16 kez karşılaşırken, 15 maçı Anadolu Efes kazandı, 1 maçtan ALBA Berlin galip ayrıldı.