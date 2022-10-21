Anadolu Efes, ALBA Berlin'i devirdi! Anadolu Efes 78-74 ALBA Berlin

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının ikinci etabı olan 4. haftada temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti ve kritik maç sonlarıyla gelen üst üste iki yenilgi sonrasında yeniden kazanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 22:21
Anadolu Efes, ALBA Berlin'i devirdi! Anadolu Efes 78-74 ALBA Berlin
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Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 4. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Temsilcimiz mücadeleden 78-74 galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes bu galibiyetle Euroleague'de dördüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise ilk yenilgisiyle tanıştı.




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