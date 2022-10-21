Anadolu Efes, ALBA Berlin'i devirdi! Anadolu Efes 78-74 ALBA Berlin
Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının ikinci etabı olan 4. haftada temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti ve kritik maç sonlarıyla gelen üst üste iki yenilgi sonrasında yeniden kazanmayı başardı.
Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 4. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Temsilcimiz mücadeleden 78-74 galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes bu galibiyetle Euroleague'de dördüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise ilk yenilgisiyle tanıştı.
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